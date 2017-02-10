安倍訪美三日 期間費用由川普買單

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共同社10日報導，日本首相安倍晉三10日至12日下榻美國南部佛羅里達州棕櫚灘的川普總統別墅，但是期間費用將由誰負擔是個大問題。

對於部分美國媒體的疑問，白宮方面表示，安倍停留期間的費用將作為川普的「個人饋贈」，由川普本人支付。

由於《美國聯邦憲法》規定「公職人員不允許收取外國政府的報酬」，若川普從日本政府處收取費用，將可能與憲法相抵觸。

(旺報)