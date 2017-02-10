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南竹警認真巡邏建功，查獲毒品案件。（甘嘉雯翻攝）

南竹警認真巡邏建功 查獲毒品案件。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局南竹派出所執行巡邏勤務時，在桃園市蘆竹區南竹路與桃園街口查獲彭姓女子涉嫌持有第一級毒品海洛因，彭女未待警方問話便支吾其詞的辯稱，自己睡不著覺出來散散心，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時)