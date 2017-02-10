號召青年歸鄉！ 農業局「返轉農學堂」開學

新北市為強化農、漁業競爭力，結合歸漁返鄉、農軍育成計畫，開辦「返轉農學堂」。（葉德正攝）

誰說農、漁業跟不上時代！新北市為強化農、漁業競爭力，結合歸漁返鄉、農軍育成計畫開辦「返轉農學堂」，提供課程、經驗傳承、實習、天使募集與通路媒合等，協助有志從農的青年穩健經營，並帶動地區產業，打造出創新農業產業價值，活化農漁村。

「返轉農學堂」今舉辦開學典禮，安排多位農業產學豪華師資陣容授課，包含Yahoo奇摩超級商城資深總監藍怡芳、台大生傳系主任岳修平等人到場，以及在場的上百名青農、青漁及志從農者對話，傳授成功經驗與指導技巧。

新北市長朱立倫表示，農漁業是永遠不會消失的產業，需要有活力的年輕人投入，返轉農學堂透過多元管道，提供新進農漁民資源與協助，新北市也將招募更多有志者，建立一支強健的「新北農業大軍」，配合專家與農業局一站式輔導服務，強化新北農軍體質與知識。

(中時)