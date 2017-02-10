「爾康」爆走戰腦殘粉：嘲笑我讓你過的好嗎
曾在《還珠格格》系列中飾演「爾康」一角的大陸男星周杰，去年上陸綜《吐槽大會》接受「雪姨」王琳調侃：「沒有才華、不受歡迎、沒有影響力、不會演戲」，引發熱議。日前周杰在微博忽然大爆走，點名直嗆腦殘粉說：「你嘲笑我可以使你過的好嗎？」再度成為話題。
周杰當年以《還珠格格》成為代表作後，之後卻被負面報導纏身，去年他受邀上《吐槽大會》，被王琳酸：「《還珠格格》中，瓊瑤阿姨也是為了折磨那些女主角，所以請了周杰去演戲」，更批他不受歡迎、耍大牌，沒想到周杰全程聽完沒生氣，還自嘲鼻孔大成為表情包，是因為「對你們嗤之以鼻孔！」
上月31日大年初四，周杰再度發文對戰腦殘粉說：「你替你爸你媽伸張正義我也覺得你有出息，你替自己爭取權益我也認為你有骨氣，問題你真是一個屁呀，不管自己的生活和前途，不擔心自己的未來和命運，卻跑來操我的心擔心我的發展與成敗，你真有病啊。你的偶像是自己賺錢養活自己的」，最後更問：「我就想問你一句，你嘲笑我可以使你過的好嗎？」網友則說：「就喜歡杰哥懟人的霸氣，還有面對別人調侃的從容」、「怎麼還有人黑你我還想嫁你呢」，他則逗趣回應：「因為你有品味」。
(中時電子報)
關鍵字：周杰
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