金正恩清洗張成澤 屠殺近千人

韓聯社報導，棄朝投韓後領導北韓戰略中心的姜哲煥10日披露，金正恩在清洗北韓二號人物、他的姑父張成澤的過程中，公開處決415名勞動黨幹部、300多名黨屬機關幹部、200名人民保安省幹部，其中還有金日成的抗日遊擊隊戰友的家屬。若算上關入集中營的涉案人員家屬親戚，至少株連2萬人。

姜哲煥在綜合北韓前駐英公使太永浩等最近投奔南韓的6名北韓高官的證言後得出上述結論，並將於下周向海牙國際刑事法院提交材料呼籲調查真相，爭取國際社會主持公道。

(旺報)