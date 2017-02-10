改裝車太顯目 馬伕遭警方鎖定

高嫌駕駛的改裝車。（葉書宏翻攝）

22歲高姓男子7日晚間駕駛改裝車，搭載18歲徐姓女子到新北市永和區某汽車旅館，徐女下車後獨自步入汽車旅館，不到10分鐘又走出來，警方上前盤查徐女嚇得說「是來找朋友」，警方進一步追問突破心防，她才坦承搭乘馬伕的車來從事性交易，警訊後依妨害風化罪將高嫌移送法辦。

警方指出，高嫌長期負責接送小姐與不特定客人從事性交，不定時出現在新北市某旅館前，由於他的改裝車輛相當顯目遭警方鎖定。

(中時)