高鐵南港站打知名度 送免費乘車兌換券
高鐵南港站去年7月啟用至今7個多月，平日進出旅客不多，為打知名度，台灣高鐵即日起至28日舉辦抽獎活動，每天送10張不限區間的免費乘車兌換券。
台灣高鐵訪談發現，南港站通車至今，包括南港及附近汐止、內湖等地區民眾，仍有年長者不知高鐵已有南港站，搭高鐵仍到台北車站。
因高鐵南港站除了假日外，平日旅客不算多，台灣高鐵為鼓勵旅客多加利用南港站上下車，即日起至28日，特舉辦「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，天天送出10張不限搭乘區間的免費乘車兌換券。
活動期間，民眾只要從高鐵南港站「進站」或「出站」，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，每趟乘車都可享有一次抽獎機會。
台灣高鐵公司將在17日、24日以及3月3日，在高鐵企業網站公告得獎票號，即日起自2月底為止，自南港站進、出站的旅客，別忘記保留車票兌獎。
台灣高鐵表示，南港站不僅是三鐵共構車站，轉乘接駁便利，更是高鐵全線最北的端點站，發車班次密集；新穎寬敞的站體空間以及流暢的乘車動線規劃，提供旅客更加充裕的上下車時間。
台灣高鐵建議，靠近內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用南港站上、下車。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。