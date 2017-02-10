高鐵南港站打知名度 送免費乘車兌換券

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高鐵南港站去年7月啟用至今7個多月，平日進出旅客不多，為打知名度，台灣高鐵即日起至28日舉辦抽獎活動，每天送10張不限區間的免費乘車兌換券。

台灣高鐵訪談發現，南港站通車至今，包括南港及附近汐止、內湖等地區民眾，仍有年長者不知高鐵已有南港站，搭高鐵仍到台北車站。

因高鐵南港站除了假日外，平日旅客不算多，台灣高鐵為鼓勵旅客多加利用南港站上下車，即日起至28日，特舉辦「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，天天送出10張不限搭乘區間的免費乘車兌換券。

活動期間，民眾只要從高鐵南港站「進站」或「出站」，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，每趟乘車都可享有一次抽獎機會。

台灣高鐵公司將在17日、24日以及3月3日，在高鐵企業網站公告得獎票號，即日起自2月底為止，自南港站進、出站的旅客，別忘記保留車票兌獎。

台灣高鐵表示，南港站不僅是三鐵共構車站，轉乘接駁便利，更是高鐵全線最北的端點站，發車班次密集；新穎寬敞的站體空間以及流暢的乘車動線規劃，提供旅客更加充裕的上下車時間。

台灣高鐵建議，靠近內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用南港站上、下車。1060210

(中央社)