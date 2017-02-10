周湯豪臉書稱愛吃湯圓 網友戲：周湯圓

歌手周湯豪在臉書粉絲專頁PO文表示自己「太愛吃湯圓了」，卻被粉絲戲稱為「周湯圓」，不少粉絲已相約明晚到新竹市看他表演。

新竹市「團圓慶元宵．浪漫護城河」活動11日登場，周湯豪明晚將到場獻唱，昨天他在「Nick周湯豪」臉書粉絲專頁分享新竹市長林智堅的文章，內容為日前林智堅與康樂社區發展協會的媽媽們一起學習做湯圓的情況，並邀民眾一同於週六到護城河畔參加元宵節活動。

周湯豪PO文說到，「我真的太愛吃湯圓了！我也要滾元宵！新竹的朋友！這個星期六見！」卻被粉絲們開玩笑戲稱他為「周湯圓」，並討論起何種口味的湯圓最好吃，不過也有不少粉絲留言相約明晚要到新竹市護城河欣賞他的演出，要一起「帥到分手」。

新竹市政府表示，今年的元宵節恰巧與西洋情人節時程相近，於是以「雙節同慶」概念規劃文創市集及晚會活動，邀請歌手周湯豪、卓文萱浪漫演唱，並結合護城河畔美麗的裝置藝術作品，讓戀人們都能一起共度浪漫情人節。1060210

(中央社)