周湯豪臉書稱愛吃湯圓 網友戲：周湯圓
歌手周湯豪在臉書粉絲專頁PO文表示自己「太愛吃湯圓了」，卻被粉絲戲稱為「周湯圓」，不少粉絲已相約明晚到新竹市看他表演。
新竹市「團圓慶元宵．浪漫護城河」活動11日登場，周湯豪明晚將到場獻唱，昨天他在「Nick周湯豪」臉書粉絲專頁分享新竹市長林智堅的文章，內容為日前林智堅與康樂社區發展協會的媽媽們一起學習做湯圓的情況，並邀民眾一同於週六到護城河畔參加元宵節活動。
周湯豪PO文說到，「我真的太愛吃湯圓了！我也要滾元宵！新竹的朋友！這個星期六見！」卻被粉絲們開玩笑戲稱他為「周湯圓」，並討論起何種口味的湯圓最好吃，不過也有不少粉絲留言相約明晚要到新竹市護城河欣賞他的演出，要一起「帥到分手」。
新竹市政府表示，今年的元宵節恰巧與西洋情人節時程相近，於是以「雙節同慶」概念規劃文創市集及晚會活動，邀請歌手周湯豪、卓文萱浪漫演唱，並結合護城河畔美麗的裝置藝術作品，讓戀人們都能一起共度浪漫情人節。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。