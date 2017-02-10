外交小尖兵訪印尼 穆斯林學生熱情難擋

中華民國「第15屆外交小尖兵」訪問印尼，與印尼學生面對面交流，從文化、美食到表演，激盪火花，並行銷台灣的多元文化，體驗到穆斯林的熱情開朗。

「第15屆外交小尖兵」由外交部公眾外交協調會副執行長李憲章率領，從8日起展開為期4天的訪問。12位外交小尖兵分別來自台北市立建國中學、國立武陵中學及台中市私立明道中學。

為增進外交小尖兵對印尼多元文化的了解，中華民國駐印尼代表處安排學生們前往雅加達「培民學校」及伊斯蘭中學「Islam l-Azhar 1」訪問。

此外，外交小尖兵也拜會雅加達省政府、參訪雅加達智慧城市監控中心等。

中華民國駐印尼副代表葉非比表示，這次訪問透過與印尼青年學子交流以及多項參訪，拓展外交小尖兵們的國際視野，也進一步促進雙邊學子的交流及認識，值此政府「新南向政策」推動「以人為本」的合作與交流之際，別具意義。

訪問團今天拜會伊斯蘭中學「Islam Al-Azhar 1」，雙方學生介紹各自的國家、社會、文化及美食，並就雙邊的學校制度、學費、學生生活等議題交換意見。印尼學生則提到對台灣的雞排、珍珠奶茶等美食特別鍾愛。

在交流後，雙方學生帶來表演。印尼學生的傳統舞蹈和熱力搖滾樂的演出，讓台灣學生大開眼界。外交小尖兵則獻唱「甜蜜蜜」、「月亮代表我的心」等經典歌曲，讓印尼學生聽得如癡如醉。

「Islam Al-Azhar 1」中學三年級的達飛（Daffa）受訪表示，台灣和印尼都是多元文化的國家，對外來者相當開放。他特別提到很喜歡總統蔡英文，他說，蔡總統是心胸開闊的領袖，勇於把台灣帶向嶄新、對國家有利的境界，他對蔡總統很有信心。

武陵高中二年級的伍永瑄表示，交流前原本以為穆斯林社會很保守，但交流後感受到穆斯林學生的熱情，他們熱衷自己的文化也尊重其他地方的文化。

建國中學一年級的葉彥辰認為，透過這次參訪了解到印尼民眾對宗教的虔誠，印尼學生對於學業、藝術有很高的熱忱，也很想要多了解台灣的文化。

明道高中二年級的林姝融說，印尼學生對台灣的了解超乎她的想像，且英文能力優異，很有國際觀，值得台灣學生學習；尤其看到穆斯林學生也會熱力表演，活潑熱情的程度讓她耳目一新。1060210

(中央社)