返轉農學堂開學 朱立倫盼更多青農投入

在新北市長朱立倫與專家學者見證下，由農業局舉辦的「返轉農學堂」今天開學，學堂邀集各產學領域專家學者與民眾交流，宣告「農軍育成」及「歸漁返鄉」計畫正式開跑。

朱立倫表示，新北市是最早推動青農返鄉的縣市，提供轉介及輔導資源，並全面與業者合作推動有機營養午餐，在在顯示市府長期對青農政策的重視，農漁業需要透過經驗傳承，才能夠永續經營發展，希望透過新的科技與思維，鼓勵更多年輕人返鄉投入農漁業。

他說，透過「返轉農學堂」引進專家學者的協助及資深老農的經驗，並結合青年朋友的創意與思維，同時提供各方資源整合與輔導，相信一定可以培養出更多的興農大軍，為新世代的農漁業創造新的願景。

開學日邀請多位農業推廣相關產學專家出席，陣容包含Yahoo奇摩超級商城資深總監藍怡芳、台灣大學生物產業資源暨發展學系主任岳修平、海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達，希望透過對話討論方式，提供青農、青漁及有志從農者經驗分享。

農業局表示，農軍一站式輔導服務，初步將進行案件資格篩選，透過分類輔導作業，提供農事技術、休閒農業經營、品牌行銷、事業發展等農業知識訓練，並轉介新北市各農會進行農事輔導。

而農軍輔導則包括課程講座、見賢實習、天使募集、銷售通路及代代相傳等五環，依各從農者需求，提供各階段最實質的輔導。1060210

(中央社)