文化迎戰早稻田 柯文哲盼留世大運金牌

日本早稻田大學將來台參加4場交流賽，其中1戰將在天母棒球場對上文化大學，台北市市長柯文哲今天表示，希望能把那場比賽當作世大運的暖身，盼把世大運金牌留在台灣。

中華民國棒球協會與早稻田大學台灣校友會共同於3月1日至5日，於全台4大都市舉辦4場棒球交流賽，主辦單位今天在台北西華飯店舉辦賽前記者會。

被尊稱為日本棒球之父，也是早稻田大學野球部創部的安部磯雄，在台灣棒球運動草創之初的1917年率隊來台比賽，1917年日本早稻田大學野球部的初次訪台，開啟台、日棒球交流，也為台灣棒球掀起史上首波的熱潮，今年也再來台參加這場百年紀念交流賽。

東道主之一的台北市，今天由市長柯文哲親自參加這場記者會，歡迎早稻田大學來台參賽。

柯文哲說，電影「KANO」描述嘉農在1931年獲得甲子園準優勝，主將「麒麟子」吳明捷被早稻田網羅，並助早稻田奪冠，另外在台、日棒堂地位崇高的王貞治出身早稻田，看得出早稻田孕育了許多台、日棒壇傑出人才。

由於早稻田對文化的比賽，將在台北的天母棒球場進行，柯文哲表示，希望就把這場比賽當作世大運的熱身賽，一方面驗收場地，一方面讓選手熟悉場地，希望世大運真的能「把金牌留在台灣」。

早稻田大學棒球隊3月1日將在台南市立棒球場對上遠東科大，3月2日將在高雄立德棒球場出戰高苑科大，3月4日將在台中台體大棒球場對上台體大，3月5日則將在台北天母球場出戰文化大學。1060210

(中央社)