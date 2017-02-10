Uber暫停服務 綠委力挺交通部

Uber今天起暫停服務，民進黨立委林俊憲召開記者會力挺交通部，也要求交通部不要退讓。交通部路政司長林繼國說，Uber不該因為生計受到影響就要求政府接受非法經營。

林俊憲表示，其實從2013年Uber在台灣落地以來，一直與公部門纏鬥不休，甚至在立法院通過相關公路法規之前，在報紙頭版向立委嗆聲。

林俊憲說，其實今天到交通部抗議的Uber司機，這封陳情書應該交給Uber公司本部，而不是交通部，只要公司配合台灣法規，這些司機的工作根本沒有問題，但Uber卻選擇持續違法，傷害自己司機的權利，真正造成這些司機走上街頭的，是Uber公司，不是交通部。

也出席記者會的林繼國說，交通部對於Uber一向以「納稅、納管、納保」作為合法經營的底線，世界大多數的國家也對Uber有適度管制，交通部依法裁罰Uber勒令歇業，源頭出在Uber公司，而Uber不該因為生計受到影響就要求政府接受非法經營。

他表示，Uber帶來的科技運用，確實有助於提升運輸品質，為此，政府已透過適度修法，推出「多元計程車方案」，目前也有高雄、桃園等地的業者籌辦中，歡迎Uber司機洽詢多元化計程車業者，共同提升國內計程車的服務品質。1060210

(中央社)