大小綠紛爭 柯建銘：政黨競合天經地義

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，時代力量目前只操作臉書，未來應走更寬廣的路。政黨間有競合是天經地義，面對年金改革，相信大家方向一致，時力不致於反改革。

民進黨與時代力量去年底因一例一休等紛爭，從原先合作關係，傳出幾近撕破臉。面對新會期，民進黨如何面對時代力量？柯建銘接受媒體專訪時表示，時力目前只是操作臉書，未來應該走更寬廣的路。

他說，他在立法院20多年，看過各種政黨的英雄豪傑，政黨消長在立法院常出現，政黨存在目的就是要執政，重大政策走向、政黨光譜走向是很重要的。

針對建議時代力量應走更寬廣的路，是否指建議時代力量應與民進黨有更多的合作？對此，柯建銘在專訪結束後受訪表示，政黨間有競合關係是天經地義，只要是在公平的基礎上都好，不要用抹黑或說謊的方式，這就不好了。

柯建銘說，他很了解小黨的難處，以前台聯也是，才4、5席立委，立院議題只能選擇性面對，而面對年金改革，各黨都可提出版本，先提出版本，大家再來談，相信大家方向都是一致的，細節再協商。「時代力量不致於反改革」。1060210

(中央社)