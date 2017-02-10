台灣棒球原地踏步 張泰山嘆「態度」不及日韓
中華職棒全壘打紀錄保持人「森林王子」張泰山，今天到嘉義市，與國中棒球員座談並傳授打球技術，他剖析台、日、韓的棒球運動發展差距，感嘆台灣對棒球的「態度」不及日韓。
張泰山應同是棒球明星出身的嘉義市議員郭文居之邀，與大業、民生、蘭潭3校國中棒球隊面對面分享他的棒球生涯經驗及打球技術。
張泰山語重心長指出，台灣的棒球運動多年來「原地踏步」，能量及實力與日本、韓國差距漸大，以他在日本球壇發展所感受的是，台灣輸在對棒球的「態度」，日本棒球界注重前後輩的倫理，基礎扎根扎實，進而養成對棒球運動的尊重。
張泰山是阿美族人，老家在台東縣東河鄉泰源村，在中華職棒締造全壘打、打點、得分、安打等最多紀錄，但職棒生涯也有過低潮期，後來赴日本獨立聯盟德島隊發展，今年3月將赴德島擔任客座教練。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。