台灣棒球原地踏步 張泰山嘆「態度」不及日韓

張泰山現場指導打球姿勢及力道來源。（廖素慧攝）

張泰山（右二）簽名球棒送嘉義市的棒球隊收藏。（廖素慧攝）

張泰山（右四）與市長涂醒哲、國中球員合照。（廖素慧攝）

中華職棒全壘打紀錄保持人「森林王子」張泰山，今天到嘉義市，與國中棒球員座談並傳授打球技術，他剖析台、日、韓的棒球運動發展差距，感嘆台灣對棒球的「態度」不及日韓。

張泰山應同是棒球明星出身的嘉義市議員郭文居之邀，與大業、民生、蘭潭3校國中棒球隊面對面分享他的棒球生涯經驗及打球技術。

張泰山語重心長指出，台灣的棒球運動多年來「原地踏步」，能量及實力與日本、韓國差距漸大，以他在日本球壇發展所感受的是，台灣輸在對棒球的「態度」，日本棒球界注重前後輩的倫理，基礎扎根扎實，進而養成對棒球運動的尊重。

張泰山是阿美族人，老家在台東縣東河鄉泰源村，在中華職棒締造全壘打、打點、得分、安打等最多紀錄，但職棒生涯也有過低潮期，後來赴日本獨立聯盟德島隊發展，今年3月將赴德島擔任客座教練。

(中時)