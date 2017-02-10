雲林縣教育處長：尊重許厝家長的抗議

我要評比

教育處長梁恩嘉表示，許厝分校學童的健康風險疑慮需要專業檢測，不應有混淆情形發生。（周麗蘭攝）

行政院昨天拍板許厝分校學生下學期維持到本校上學，雲林縣府教育處今天持續與家長溝通取得共識，讓學生正常上學，家長若到許厝分校召開抗議記者會、發表訴求，教育處絕對尊重。

教育處長梁恩嘉表示，為保障小孩子受教權不受影響，家長都保持理性，把大人的訴求與小孩受教權分開，讓小朋友安心讀書，幼小心靈不要蒙上陰影。

針對許厝家長13日將在許厝分校集結抗議，訴求早日回許厝上課一事，梁恩嘉表示「若能在安全無虞前提下回來，也是祝福。」

關於台大與成大所做的健康風險評估監測數據結論南轅北轍，梁恩嘉認為既然是中央委託的研究，結論應當一致，不應各說各話，大家都看得霧煞煞。

他表示，許厝分校學童的健康風險疑慮需要專業檢測，不應有混淆情形。

(中時)