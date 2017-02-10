威力彩連27槓 下週一頭獎上看9.5億

從今年以來不到2個月時間，已開出7次億元頭獎創下史上最高紀錄，台彩公司表示，威力彩已經連續27期頭獎未開出，台灣彩券預估下周一（2/13）開獎的威力彩頭獎獎金將上看9.5億元。

台彩公司表示，農曆年短短6天大樂透就開出4次頭獎，今年統計至（2/9）為止，已開出7次頭獎，已有5位幸運兒抱走上億元頭獎獎金，創下史上頭獎開出頻率最高的紀錄。而農曆年前頭獎加碼2億的威力彩，本期（2/13）頭獎累積上看將高達9.5億元，如果一人獨得，將是金雞年首位威力彩頭獎得主，同時也是今年最高頭獎幸運兒，正因為高額獎金，近期投注站買氣正持續加溫。

(工商)