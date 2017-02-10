寒流到！回家即沖澡 慎防心臟凍未條

天冷時洗澡要注意，若剛從外回家就馬上去洗水溫超過40度的熱水澡，容易造成血壓不穩，甚至增加中風風險。(示意圖/達志影像 shutterstock)

你習慣一回到家就快冲個澡嗎？當心！在天氣忽冷忽熱溫差大的情況下，容易讓血壓失控。如果從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應先休息30分鐘～1小時，再洗熱水澡，且水溫不可過熱，洗完之後也不要馬上進入太過寒冷的地方，以免因血壓不穩，增加中風危險。

心臟基金會執行長、台大醫院心臟內科主任林俊立表示，日本曾有研究，民眾在下雪時，戶外0度、進到室內20度，若突然洗40度熱水澡，容易造成血壓不穩，甚至增加中風風險。溫差越大，心臟壓力也會增加，容易改變心血管收縮狀態，增加心臟負荷，導致心肌缺氧，進而引發 心肌梗塞 。對於有高血壓、心血管疾病的長輩，也容易引發腦中風。

如何控制血壓，避免中風、心肌梗塞，專家有兩大提醒：

■促發因子：

氣溫變化 、運動、情緒、睡眠不足

一般門診中，醫生會先排除可能的促發因素，除了氣溫變化、劇烈運動外，也常見患者因暴怒、緊張、焦慮導致 血壓飆高 ，可能過一會又會回復正常。建議先排除突發因素，至少半小時後再量一次血壓，避免因為緊張血壓愈量愈高。

門診時，醫生也不一定會開降血壓的藥物，有些高血壓是失眠、焦慮引起的，可能開立安眠藥或鎮靜劑，請病人回家好好睡一覺，等睡眠充足了，血壓自然就會降下。

■高血壓藥物作用：

每個人血壓的日夜間波動都不太一樣，吃藥時間或劑量不對，都可能讓血壓忽高忽低。

有些人早上吃降血壓藥，把早晨飆高的血壓降下來，但到中午時卻變得降太低，出現頭暈等低血壓症狀，等到傍晚藥物作用降低，血壓又再度飆升。醫生建議這類病人可以把藥挪到傍晚吃，或是將藥的劑量減半，分別在早上和傍晚吃。

本來就有服用降血壓藥物的患者，如果出現血壓飆升情況，再固定測量血壓2～3天後，若血壓還未回復正常，再回診與醫生討論是否需要調整藥量。自行加重劑量，可能讓血壓降得太低，產生低血壓，更是危險。

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(中時電子報)