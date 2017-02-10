第1次 「不育」克隆尼6月要迎雙胞胎

喬治克隆尼2016年2月1日與妻子艾瑪爾在洛杉磯出席《凱薩萬歲！》（Hail, Caesar!）的全球首映會。（圖/美聯社）

好萊塢55歲的資深帥哥喬治克隆尼（George Clooney）曾放話說，自己不婚不育，但遇上英國美女律師艾瑪爾（Amal）後，全都破了功。他不但結了婚，還要在今年6月與39歲的老婆迎接雙胞胎，第一次過當爸的癮。

據 《哈囉！雜誌》（Hello！Magazine）與《每日郵報》（DailyMail）等媒體報導，夫妻倆的好友，也就是脫口秀「The Talk」主持人陳曉怡（Julie Chen）周四在節目中透露了這個好消息。

「碧昂絲（Beyoncé）並不是第一個懷雙胞胎的超級巨星，」她說，「也要恭喜喬治和艾瑪爾克隆尼。」

雖然稍早已傳出艾瑪爾懷了雙胞胎的消息，不過陳曉怡強調，喬治夫妻6月要升格當爸媽的消息是大獨家。

一名熟識倆夫妻的消息人士告訴《時人》（People）雜誌，他們為「雙喜臨門」感到「很高興」。而麥特戴蒙（Matt Damon）也表示，他為老友喬治克隆尼「中頭彩」感到興奮不已。

喬治與艾瑪爾在旋風式的戀愛後，2014年9月在義大利威尼斯舉行豪華婚禮。而上個月艾瑪爾穿著寬鬆的花洋裝，與喬治出席紀錄片《白盔》（The White Helmets）在倫敦的試映會時，由於小腹微凸，引發一陣揣測。

(中時電子報)

喬治克隆尼與艾瑪爾2016年5月12日在法國坎城出席《金錢怪獸》（Money Monster）的放映會。（圖/美聯社）