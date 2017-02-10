屏東校園女子命案 凶嫌刀刀致命

屏東高樹鄉校園女子命案，屏東地檢署今天以殺人罪嫌羈押凶嫌王信仁。屏東地檢署表示，法醫解剖後，發現凶嫌下手凶狠，死者除了頭部撕裂失血外，身上刀傷可說刀刀致命。

21歲的邱姓女子昨天清晨被發現陳屍在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校內，警方鎖定前男友王信仁，昨晚展開拘提，王男在今天凌晨投案。

命案發生後，邱女的網友在臉書上直指是王男所為，王男還上網撇清不是自己，投案後，原本想自清不是凶嫌，但在警方提出監視器錄影畫面和邱女死後照片後，坦承不滿邱女移情別戀，才憤而行凶。

王男在偵訊後被檢方依殺人罪羈押，檢方表示，死者邱女經法醫解剖後，發現頭部撕裂傷失血，兩側頸動脈出血，胸、腹部刀傷達15處；其中胸部1刀刺穿心臟，1刀刺穿肺臟，腹部多處刺入腸子，深度達脊椎，可說每一處傷勢都可能是導致邱女致死原因，無法確定那一處是致命傷。

檢方表示，王男先勒昏邱女，再以水泥塊擊打邱女頭部，而後再以刀子刺殺邱女14刀，邱女頭部撕裂傷是現場遺留水泥塊所傷，胸腹部是直徑未超過2公分刀刃所傷。

今天上午曾有不少網友集結在里港警分局，表示要為邱女討公道。1060210

(中央社)