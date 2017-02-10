高雄推音樂教育，「學生音樂團隊聯盟」成軍

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「高市學生音樂團隊聯盟」在衛武營宣布成軍，現場有1300位成員合奏演出。（林宏聰攝）

高雄市教育局參考日本松本市作法，整合全市48校共3078人，組成學生音樂團隊聯盟，10日在衛武營正式成軍。副市長許銘春表示，高雄有山海河港，音樂也不能缺席，未來將提供更多表演機會，讓整個城市變成學生的演出舞台。

去年8月，教育局長范巽綠率隊到日本松本市，參加小澤征爾音樂節交流，發現該市竟為小學六年級學生舉辦兒童音樂會、國中一年級學生辦歌劇演出，回台後便開始籌畫，逐步將高雄三級學校學音樂的孩子們全部整合起來。

涵蓋48校83班、29個音樂社團共3078人組成的「高市學生音樂團隊聯盟」，10日於衛武營成軍，包括國樂團、管樂團、管弦樂團分別演奏《台灣追想曲》、《史特勞斯的拉黛斯基進行曲》及《高山青》，最後再大合奏台灣名曲《滿山春色》，悠揚樂聲令聽眾如癡如醉。

副市長許銘春表示，高雄力拚轉型，音樂教育是培植軟實力相當重要的一環，希望透過學生音樂團隊聯盟，串連高雄所有學生，利用旋律將高雄市打造成景觀美學、生態宜居、文化創意著稱的嶄新都市。

范巽綠則說，未來將整合各種演出機會，小至每周末草地音樂會，大至專為學子們規畫舉辦的演奏會，讓高雄每個角落充滿樂聲。她也預告，今年12月，日本長野縣45校組成的管樂聯盟將來高雄交流，屆時會安排高市聯盟與對方同台演出。

(中時)