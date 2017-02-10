華信航空11日慶元宵 猜燈謎送機票
華航集團華信航空為迎接金雞新年報喜，參加2017中台灣元宵燈會盛會，今年特別以華航、華信、台灣虎航Q版飛機燈籠造型作為攤位設計主題。2月11日元宵節當天晚上7:00-8:30，在台中公園華信航空攤位將熱鬧舉辦元宵猜燈謎大會，由華信航空員工穿著傳統喜氣的長袍馬掛，和參觀的民眾一起熱鬧玩猜燈謎遊戲，猜中的民眾可獲得華信航空台中-杭州、台中-香港、台中-日本大分及虎航台中-澳門等機票大獎。
現場還準備華信航空花現台中彩繪機模型、華航A350及虎航飛機模型、老虎寶寶、A350迴力筆等各項豐富獎品，華航集團邀請大家賞花燈、猜燈謎、拿機票，一起歡渡元宵節。
華信航空除在台中公園舉辦「元宵猜燈謎 送機票大獎」活動外，2月11日至14日連續四天，在華信FB粉絲頁也同步推出「拍照上傳抽機票」活動。華信粉絲到台中公園賞花燈時，在華信航空攤位與超酷炫的Q版飛機燈籠造型背版合影，並在2月11-14日期間上傳到粉絲頁，就有機會獲得華信航空花蓮、馬公、金門國內航線來回機票，共抽出台中-花蓮機票6名、台中-金門機票2名及台中-馬公機票2名。相關活動最新訊息，請上華信航空網站與華信航空FB粉絲頁。
另外，元宵期間台東炸寒單爺活動也相當具有特色，華信航空每天早晚2班機由台北直飛台東，歡迎旅客搭乘華信航空班機前往台東，親身體驗現場炸寒單爺的刺激盛況。澎湖則有元宵「乞龜」活動，旨在乞求平安、健康和財富，歡迎民眾搭乘華信航空班機由台北、台中、高雄前往澎湖參觀乞龜、神轎踩街的元宵
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。