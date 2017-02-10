毒蟲不畏低溫 騎車買毒遭逮

古男持有毒品，遭警方盤查逮獲。（楊明峰翻攝）

桃園市龍潭區古姓男子10日凌晨毒癮發作，不畏10度以下低溫，從龍潭區住家騎機車到數公里外的龍岡圓環，與藥頭購買0.5克海洛因，準備返家途中，因毒癮發作，騎車騎得歪七扭八，恰好遭平鎮警分局龍岡所員警撞見，經盤查身上毒品遭查獲，古男供稱，以2500元向綽號「小黑」的藥頭購得，因毒癮難耐才會冒低溫外出，訊後被依毒品罪嫌送辦。警方正追緝綽號「小黑」的男子到案說明，以釐清案情。

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(中時)