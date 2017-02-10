王寶強硬起來談前妻 「該緊張的是她！」

王寶強最近硬起來談前妻出軌事件！（圖／達志影像）

王寶強因為前妻馬蓉偷吃前經紀人宋喆，他在網上公布家醜、並宣布離婚。不過事後許多駭人版本流出，且王寶強過去多半對此事都相當低調，也不太多說前妻的不是，但近來他宣傳新片《大鬧天竺》，受訪難逃被問家務事，他一改過去低調作風，硬起來說「現在緊張的是他們，不是我！」

王寶強近來忙著宣傳《大鬧天竺》，接受了不少媒體訪問，但難免都會被問及與馬蓉目前爭奪扶養權的狀況，他先是表示自己一直很不願談論此事，就怕被說是為電影炒作，但話鋒一轉，王寶強直呼「誰願意拿這種事情炒作自己呢？發生在每個人身上你試試？沒有個三年兩年的，你能重新站起來就算厲害了。」

但對於小孩向來很重視的王寶強，也說自己絕對沒有鬆懈，作為父親自己絕對會盡力爭取，但現在電影在宣傳，自己不能放著不管，「因為這是很多人的心血和汗水。」直呼只要忙完電影，自己就會重新規劃生活。

至於扶養權爭奪戰，王寶強也說自己不緊張，「我不緊張，我有什麼可緊張的。緊張的是他們，不是我。我又沒做什麼，人在做天在看，我這人就是坦坦蕩蕩，是什麼樣就是什麼樣。」

(中時電子報)