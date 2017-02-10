彰化秀傳醫院歡喜慶元宵營養師提供健康吃湯圓

彰化秀傳紀念醫院元宵氣氛濃，舉辦搖元宵，氣氛熱絡。（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院院長李佩淵、營養科主任黃紹萱帶頭搖元宵，炒熱現場氣氛。（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院元宵氣氛濃，舉辦搖元宵，氣氛熱絡。（吳敏菁攝）

彰化秀傳紀念醫院大廳展示得獎花燈，元宵氣氛濃，吸引民眾觀賞。（吳敏菁攝）

迎接春節最燦爛的高潮，彰化秀傳紀念醫院飄送濃濃元宵味，10日在大廳舉辦燈籠彩繪比賽成果展、猜燈謎、搖元宵比賽，還有甜湯圓大請客，病患、家屬、社區和醫護人員共享歡樂的氣氛，點亮希望的願景，營養師也提供健康吃湯圓的方法。

元宵到，到處賞花燈、猜燈謎，彰化秀傳紀念醫院也舉辦彩繪燈籠比賽，分員工組和社區組，彩繪題材不限，每個參賽花燈都繽紛爭豔，令人眼睛一亮，得獎作品都成為大廳美麗的裝飾。

在盞盞花燈下，猜燈謎節目吸引民眾搶答，接著搖元宵比賽，賽者拿著竹篩搖啊搖，越滾越大顆，趣味橫生，還有身體一直搖，卻怎麼搖都沒法把元宵搖大，現場加油聲不斷，炒熱了歡樂氣氛，各組第1名都可獲得1000元禮券，沒得獎也說「動一動，活力都來了真開心」、「看著元宵滾來滾去，好想吃元宵啊」。

院方應允大家歡喜，推出甜湯圓分享民眾，人手一碗甜湯圓，彰化秀傳營養科主任黃紹萱不忘提醒，湯圓淺嚐就好，因為主要成分是糯米，較難咀嚼、消化，小孩和老年人食用上要多注意，避免發生危險。

黃紹萱說，市售紅白小湯圓（不包餡）每十顆約為1碗飯的熱量（280大卡），市售包餡湯圓每4顆約為1碗飯的熱量（280大卡）；有慢性疾病族群，食用上要注意份量上的控制。例如，糖尿病人建議在吃湯圓時可以當正餐吃，可煮成客家鹹湯圓，搭配大量蔬菜一起食用；或者是當點心，則下餐的飯或其他主食須減量攝取，好維持一天醣類攝取不過量。

黃紹萱也表示，湯圓本身有熱量，湯品的熱量更不能忽視，鹹湯圓須注意湯品油脂及鹽量，甜湯圓的湯品糖份高，建議甜湯少喝，減少身體的負擔。

(中時)