東北老虎胖成氣球 網友：過年後的你

我要評比

中國大陸哈爾濱市旅遊局日前自揭家「糗」，東北虎林園的老虎「身材走樣」，圓滾滾的老虎胖如氣球，「威嚴盡失」。網友笑說，「這就是過年後的你」。

黑龍江東北虎林園今天提供最近拍攝的東北虎「霸氣照」回應「成球照」，呼籲廣大遊客到現場比對。

黑龍江省哈爾濱市旅遊局過年前在官方微博發布一組東北虎林園的老虎照片，圖中老虎一隻隻圓滾滾、胖嘟嘟，有如充飽氣的氣球。旅遊局並附文說：「十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖！好歹也是王……能不能長點心。」

據新浪網報導，原來因遊客增多，投食量加大，所以老虎都變「胖虎」了。

圖片中老虎所在地的黑龍江東北虎林園今天則透過中新網回應：「園內東北虎們表示『對此不服』，網上所傳的『胖成球』照片應屬於拍攝角度問題，園內老虎還是很有『虎樣』的。」

東北虎林園並呼籲廣大網友和遊客到現場比對。

東北虎林園為世界最大的東北虎人工飼養繁育基地，園內共有上千隻東北虎，每年吸引來自世界各地的遊客。

東北虎主要分布在中國大陸東北和俄羅斯西伯利亞的寒冷地帶，是國際野生動物基金會所列世界十大瀕危動物之一。1060210

(中央社)