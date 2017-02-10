風暴下紐約時裝周火熱登場 汪俐伶受矚目

在暴風雪襲擊下，2017「紐約秋冬時裝周」（NYFW）今起至16日火熱登場，台北出生的美籍設計師馬蘭布瑞頓以及自創品牌的台灣新銳設計師汪俐伶皆在首日亮相，相當吸引關注。

每年春秋兩季新裝設計的時裝周是紐約市時尚界盛事，吸引全球時尚達人關注。秋冬時裝周今天在曼哈頓麥迪遜花園廣場（The Theater at MSG）劇院開幕。「紐約時報」形容時裝周與郵差一樣，不受風雨及暴風雪影響，在寒冷的冬季裡，帶給時尚界新元素及新概念。

64位設計師品牌詮釋秋冬新時尚，至少18位是亞裔設計師品牌，其中又有14位是華裔設計師，包括馬蘭布瑞頓（Malan Breton）及汪俐伶等多位擅長結合東、西方元素設計的大師皆大展身手。

今年走秀由馬蘭布瑞頓擔任領頭羊，下午率先登場，大師出手果然不凡，簡約剪裁、大膽用色、對比鮮明，依舊受到極大關注。

自創品牌WANGLILING，去年發表「觀水」系列，在國際時尚界引起極大迴響的台灣設計新星汪俐伶，事隔一年再度回到紐約時裝周，今晚一口氣推出25套「即視卻非所視」設計概念的最新作品「玩霧／玩物THE TANTALIZING HAZE」。

汪俐伶持續突破前衛服裝設計窠臼，在商業及藝術中取得平衡，強調文化元素、高科技材質及前衛綑綁藝術三角對話。秋冬「玩霧系列」延續自然力量的神祕色彩。

汪俐伶提及今年創作靈感來自詩人白居易的「花非花」古詩，「花非花、霧非霧。夜半來，天明去。來如春夢無多時，去似朝雲無覓處。」感受人生如夢泡影，如霧亦如雲，未能明白人事物的感慨。

另一方面，今年深受華裔民眾喜愛的輕奢品牌COACH也回到紐約時裝周秀場。亞裔設計師及作品愈來愈多，更加受到關注，推廣台、港、日、韓的亞洲時尚專場「Asia Fashion Collection」也將亮相，讓紐約時尚圈欣賞來自亞洲的魅力與創意。1060210

(中央社)