開展6週湧入10萬人潮 華山teamLab展寒假超夯
「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」開展6週，絕佳的口碑湧現各大社群網站，每日觀展人數屢次突破新高，並在今日(2/10)突破10萬人次觀展紀錄。主辦單位特地準備teamLab展限定商品福袋，以及贊助單位TutorABC也提供獨家好禮，一同迎接這位超級幸運兒。
被網友譽為秒殺底片展覽的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，由日本知名數位藝術團隊teamLab帶來經典創作，充滿互動樂趣的展覽內容，打造視覺效果強烈的光影世界。今日誕生的第10萬入場觀眾，是來自台北的陳紹銘，趁著寒假與好友一同到華山體驗teamLab的數位魅力。幸運兒陳同學表示：「今天陪朋友一起來看展，成為第10萬人很驚喜也很開心！」。陳同學在收到主辦單位及贊助單位TutorABC贈送的禮物後，更迫不及待與一同前來的友人分享喜悅。
teamLab的創作打破作品框架，將藝術結合數位技術，讓人看見互動科技的再創新，teamLab帶領觀眾走入藝術中，彷彿身歷其境般的感官體驗，處處充滿驚喜。為迎接情人節及228連假的到來，至2月14日止推出限時YAHOO!獨家599元雙人套票，邀請觀眾一同揪伴曬恩愛。
2月25日至28日另將舉辦「來！228連假畫畫趣」活動，讓愛畫畫的觀眾大展身手秀創意，還能將畫作印製成模型帶回家！展覽只到4月9日，在華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館展出。更多活動消息請見「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」官方粉絲團。
(中時電子報)
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