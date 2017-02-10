彰化溪湖高中與澳洲TAFE職業技術學院簽約合作

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澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院代表團下午造訪溪湖高中，雙方並簽署合作協議。鐘武達攝。

彰化縣國立溪湖高中，今天下午3點與澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院簽訂「教育交流合作協議」，校長楊豪森期許可以拓展兩校之間的學術與文化交流，也讓雙方學生更有國際觀。

這項簽約儀式，是由楊豪森與澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院代表Phlip共同簽署，全程更由溪高應用外語學程學生趙尹君、余佳儀以流利的英文進行簡報。

溪高實習處主任巫正成說，溪湖高中最大的特色是提供多元課程，讓學生能適性發展，這次與TAFE職業技術學院簽約合作，相信不僅可以拓展學生的國際觀，更能讓學生在生涯的規劃上，更勇敢設立目標。

楊豪森也示，這項協議，希望可以促成雙方在國際教育和文化交流的合作，讓兩校師長及學生都獲益，同時開發跨國合作交流方案、使學生掌握全球經濟競爭所需的技能、並為教職員工和學生制定交流計劃，加強文化知識，開展語言技能。

(中時)