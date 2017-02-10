不爽被超車竟開槍 國道警察逮人送辦
春節假期，吳姓民眾駕車帶家人到台中市旅遊，行經國道3號南下龍井路段，他行駛超過1部廂型車後，對方竟以BB槍射擊2槍，造成他的車輛後擋風玻璃全毀！國道公路警察局第7大隊獲報，將開槍的陳姓駕駛人函送地檢署偵辦。
國道警察第7大隊長劉全原，在案發後指派刑事組，檢視相關影片資料積極偵辦，追緝惡劣行徑之駕駛行為。
國道警方指出，吳姓民眾偕同家人赴台中途中，白色廂型車突然變換車道至車前，於是按鳴喇叭示意並超車；陳姓駕駛再由後方超前示意停車，吳姓民眾不予理會持續前行，不到5秒，即聽到車後擋風玻璃破裂聲，隨即停車在路肩打電話報案。
國道警察傳喚陳姓駕駛到案，由於行為涉嫌公共危險、恐嚇、毀損罪嫌，於是函送台中地檢署偵辦。
國道第7公路警察大隊表示，民眾開車遇到用路人違規，歡迎提供行車影像究辦；如遇惡意逼車等違規行為，「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，依法舉發；如有違反刑法相關規定，必嚴正偵辦，絕不寬貸。
(中時)
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