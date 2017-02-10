豆花名店老闆涉性侵 喊冤指對方要錢
花蓮一間有近40歷史的知名豆花店，50歲許姓老闆遭爆前年與友人至小吃店喝春酒唱歌，在包廂被撞見「霸王硬上弓」涉嫌對1名53歲的女子性侵，遭到檢方起訴，許男喊冤駁斥指控子虛烏有，還稱對方恐嚇開價200萬元擺平，將在法院攤開證據，爭取清白。
被害女子同行友人陳女證稱，許男前年2月26日凌晨與一群釣友，至吉安鄉自立路一家卡拉OK小吃店喝春酒唱歌，趁著被害女子獨自上廁所之際，將她強拉至一旁包廂內，在沙發上性侵得逞。
陳女表示，她看到該女離開大廳後，因久未回來，她起身要至廁所尋找，就聽到女子在包廂裡大喊「救命！」於是打開包廂門大喊「你在幹甚麼？」看見許男長褲已褪到小腿，光著屁股，身體壓在光溜溜的友人身上。
許男去年底被依涉嫌妨礙性自主罪嫌遭到檢方起訴，但許男否認性侵，稱當時有10名在場友人可以作證，根本不可能性侵女子，並稱對方得知他是名店老闆後，還陸續至店外揚言找他老婆，恐嚇開價要200萬元擺平。但遭按摩女否認，表示雙方曾試圖和解，為「雙手受傷無法工作的損失」。
許姓老闆表示，他因參加「釣友社」認識以按摩為業的53歲女子，由於該女常在社友聚會主動跑來幫社友按摩，許多釣友也都認識她，他因得知該女家境不好，曾經讓她按摩3個小時，沒想到女方要求「夜間加成」，但他也如數給付了1萬。
許男委任律師簡燦賢表示，2年來該女控告許男多達7次，其中有6次不起訴，因為這次有證人目擊而被檢方起訴，但檢視陳女證詞與被害女子頗有差異，且許男也有證據主張陳女並不在場；許男表示，全案在將下周開庭，已準備好相關證據與證人應戰，也將反控陳女犯偽證等罪。
(中時)
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