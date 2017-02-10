將與早稻田大學交流 林安可：日本打者不好解決

文化大學投手林安可，即將與日本早稻田大學交手，他認為日本打者比較不好對付。（中時資料照 季志翔攝）

文化大學二刀流林安可今出席早稻田大學訪台百周年交流賽記者會，對於日本球隊印象，林安可指出，感覺比較不好對付，無法輕易解決打者，要花點心思。

林安可去年6月先在文化大學與巨人三軍之戰，投出4局8K，冬盟披上中華培訓隊戰袍，面對韓職聯對又主投3局飆出8次三振，引起許多球探注意，這次有機會在面對日本大學知名強校，他回應，就是盡力去丟，聽捕手的指示。

長期在培訓隊陣中，也讓林安可認為有所成長，他表示，目前自己球速與續航力方面都有顯著的進步，目前距離世大運還有一段時間，就是慢慢做好準備，也相當期待19日面對經典賽中華隊；至於是否投入中職，林安可說，目前還沒有想這麼多，先打出成績再說。

(中時電子報)