當醫療被定位為服務業 台灣恐面臨這件事

新任衛福部長陳時中。(圖/鄭任南攝)

新任衛服部長陳時中主張「醫療是服務業」，他稱人民行業分類表，將醫院、診所等列為「醫療保健服務業」，強調秉持專業替人民服務最重要。而此番言論引發醫界人士強烈反彈，醫勞盟發文諷刺，若「醫療」被定位為「服務業」，未來恐將出現「醫療滿意度」調查。

醫勞盟於臉書發文指出，如果「醫療」被陳時中部長定位為「服務業」，未來可能出現「醫療滿意度」調查，類似於顧客在餐廳用餐時所填寫的「滿意度調查表」。

首先，到了醫院後，醫護人員會說「您好，我是您的專人服務醫生，很高興為您服務」、「請問您今天點的服務是？」，並詢問服務過程是否舒服、需要改進之處等；接著詢問「請問您如何知道本院？」、「如果您下次還有機會開刀，您願意再來嗎？」、「若是不願意，您的原因是？」等。

最後，醫療盟更以「若您接到衛生局服務滿意度調查，一定要給我們滿分十分喔。歡迎全家闔家光臨喔。」作結尾，諷刺當「醫療」被定位為「服務業」，台灣所將面臨的情況。

網友看完留言表示，「請問我要登錄哪個網站才能一次比對全台所有醫療飯店的價格？」、「要來個開刀買一送一的促銷活動嗎？」、「服務好給小費」，更有人表示，「如果要用這種滿意度調查，那部長也是服務業，我們也可以隨時給他滿意度調查。」

(中時電子報)