總統：為世界帶來正面改變 成就感無可取代
總統蔡英文今天出席2017台灣國際科學展覽會，致詞時勉勵學子堅持初衷，「為這世界帶來正面改變，這是無可取代的成就感。」
蔡總統表示，台灣國際科展是科學教育年度盛事，藉由這活動鼓勵學生投入科學活動，培養邏輯和國際視野。科展已邁向第16年，這些年來世界有很多變化，人類社會面臨更多挑戰。
今年展覽會主題是永續發展，蔡總統期許參展年輕科學家，要用更富創造力的觀點，思考各個迫切問題，共同找尋人類社會可以永續發展的辦法。
她說，科學不只是方程式的組合，也不只是實驗室的測量，更是解決問題的能力。
蔡總統期許青年繼續探索，朝向自己的夢想不斷前進，往後人生將是一段精彩的冒險，將在探索知識過程中獲得無比滿足。
2017年台灣國際科展今天頒獎，最大獎「青少年科學獎」全由台灣的北一女中學生奪得，分別是化學科陳怡臻、吳允晴和數學科林芮吟。
來自新加坡的方雯欣則證明，能有效抑制2,5-DHBA敖鐵蛋白，對神經性疾病有顯著的幫助，奪得國外組「青少年科學獎」。1060210
(中央社)
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