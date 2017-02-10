志清大樓案敗訴 救國團：尚未收到判決書

我要評比

國有財產署指控救國團長期占用「志清大樓」，最高法院判決救國團敗訴需還屋。救國團今天說，尚未收到判決書，無法做任何回應。

國有財產署指控救國團長期占用台北市松江路的「志清大樓」，一審救國團勝訴，二審則敗訴，最高法院今天的判決書，則維持高等法院見解，判救國團除需還屋，另須回溯從100年8月5日起，按月給付租金新台幣76萬多元，全案定讞。

對此，救國團僅指出，尚未收到法院的判決書，無法做任何回應，並謝謝各界關心。

除了志清大樓案，行政院黨產會預計本月24日召開聽證會，要求救國團、國民黨等代表出席，藉此釐清「附隨組織」的疑慮。1060210

(中央社)