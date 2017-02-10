千呼萬喚 日月潭九族櫻花初綻
受到暖冬影響，日月潭附近的櫻花開得晚，以「櫻花祭」作號召的九族文化村，春節連假遊客相較往年明顯減少，園方4日特別舉辦催花儀式，盼誘導花期盡早來臨，時過一周似乎奏效，目前觀山樓一帶，已綻出1到2成，下周起將進入滿園緋紅精華期。
為迎接花期報到，南投縣18度C文化基金會特別選擇在今天上午，與合作金庫聯袂在九族文化村舉辦公益活動，邀請位在濁水溪上游、仁愛鄉深山的親愛國小愛樂團在娜魯灣劇場演奏精彩曲目，並分別捐贈15萬及12萬元作為該樂團培訓發展基金，嘉惠原住民小朋友。
九族文化村上周舉辦敬花儀式，強調天時、地利、人和以創造櫻花長好、開好的3要素，即好的氣候、好的環境和好的心情；園方認為因有這3個比別人優秀的條件、所以九族的櫻花長期以來都比別的地方開得好、開得美。
今年因寒流來得晚，讓喜歡櫻花的民眾好著急，園方在敬花儀式中以冰塊、培養土和樂舞供養櫻花，象徵擁此天、地、人三大優勢，並盼它們趕緊綻開展歡顏。
園區經理黃瑞奇說，這種催花的舉措，實際上是展現誠心的象徵意義，不過冥冥之中似有靈感，這兩天花苞真的綻開了，目前園區多數開約1到2成，少量植株開到5成，預估下周三、四後，可以開到4或5成，滿園嫣紅不是夢。
黃瑞奇說，今年花期可望拉長，山櫻、八重櫻等下旬最精彩，3月初粉紅色富士櫻接續，還有美麗的薰衣草。
(中時)
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