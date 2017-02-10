川習通話遵一中 美專家持正面立場
英國「金融時報」（FT）今天報導，美國總統川普在和中國大陸國家主席習近平通電話時表示，白宮將遵循「一個中國」政策。多名美國專家對川普此舉均持正面態度。
金融時報指出，在他們披露相關消息後，白宮發布一項聲明表示，「應習主席的要求」，川普已同意遵循「一個中國」政策。
前美國中央情報局（CIA）首席中國事務分析師韋德寧（Dennis Wilder）表示，川習在日本首相安倍晉三到訪美國前通話的重要性不應被過分誇大。韋德寧說：「中方是尋求川普總統保證不會企圖推翻一項基礎原則，也就是過去40年鞏固美中關係以及東北亞地緣戰略穩定的一中政策。」
韋德寧並補充：「藉由重新堅持一中政策，川普總統開啟了空間，就重新平衡已傾向於對北京有利的貿易關係這個困難但可以解決的議題，與北京展開建設性對話。」
歐巴馬時代的首席亞洲事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）說：「這是明智之舉，可為川普與習近平處理美中議程各式各樣挑戰奠定基礎。這向中方傳遞川普有意願學習的訊息。」
麥艾文說：「現在其餘亞洲國家會問：川普要如何在貿易、南海與北韓議題與中國打交道。元首間的談話為重大的領導高層動態，最有可能管理這些棘手議題。」
在小布希與歐巴馬任內擔任國家安全會議（NSC）中國事務主任的韓磊（Paul Haenle）認為，川普與習近平通話是正確決定，「不是因為這是北京所盼，而是因為維持我們的『一中政策』終究是美國利益所在」。
韓磊表示，儘管川普曾漫不經心丟出以一中政策做為討價還價籌碼的想法，但他最終還是得到一個結論，那就是「一中政策不是談判桌上的一張牌，而是桌子本身」。（譯者：中央社陳亦偉）1060210
(中央社)
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