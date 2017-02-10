寒流發威 重保暖防心肌梗塞
入冬首波寒流發威，全台各縣市發生多起因寒流而猝死的案件，花蓮門諾醫院心臟外科醫師黃振銘呼籲長者以及有心血管疾病的患者，正常服藥外，最重要的預防就是做好保暖。
黃振銘今天表示，受到這波寒流影響，心血管疾病的就醫人數也較平常明顯增加。若冷的時間越長，將誘發中風、心肌梗塞死亡案件的增加，有心血管疾病患者及三高族群要正常服藥，並做好保暖工作。
黃振銘說，天冷民眾睡覺時可放一件外套在床邊，若半夜、清晨起身時，勿懶得添加衣物而造成溫差過大而引發中風、心肌梗塞等憾事。
另外，不論是家中或是車內，若習慣開暖氣，應避免室內、外的溫差過大，否則一出戶外，氣溫低造成血管收縮、影響血液循環。
氣溫驟降，黃振銘建議有心血管疾病或是年長者盡量不要外出運動，選擇以室內活動為優先；若一定要外出，切忌在清晨氣溫最低時，另包括口罩、圍巾、毛帽以及防寒衣物等務必足夠，唯有確實保暖，才能避免急性心肌梗塞找上門。
黃振銘強調，很多民眾認為天氣越冷越要進補，其實這是一個錯誤的觀念，尤其對於心血管疾病及三高患者來說，有可能補過頭。因為吃進過多的含磷食物或是食材裡有加速血液循環的藥材，對於心血管疾病患者或是代謝差的民眾，很可能會造成痛風、血壓飆升等症狀，千萬不可輕忽。1060210
(中央社)
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