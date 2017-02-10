接食藥署首要挑戰 吳秀梅：提升生技業
高醫大藥學教授吳秀梅今天接任食藥署長，她在交接典禮上坦言，食藥署長這個位子挑戰很多，但「我不怕」，上任後首要挑戰是國家藥物審查中心行政法人化，盼提升國內生技產業。
衛福部食藥署今天舉辦署長交接典禮，會場上並未見到前食藥署長姜郁美，新任署長吳秀梅則是身著淡粉色套裝，光是前來支持的親友團，就占了現場近一半的人數，新任衛福部長陳時中、民進黨立委林靜儀都與會祝賀。
吳秀梅致詞說，親友得知她要接任食藥署長時，都替她感到提心吊膽，她也知道這個位子挑戰很多，但「我不怕」，她認為台灣不只是食藥署的，而是全民的。
她受訪時表示，外界傳言認為政府是為了日本核災區食品、美豬進口，才重整食藥署，但實際上是因前署長姜郁美是退休，才由她來接任。
接任食藥署後，長官給予最大的挑戰是什麼？吳秀梅指出，國家藥物審查中心行政法人化，目標在提升生技產業，相關草案目前已由行政院通過，進入立法院審查。
至於民眾關心的核災區食品、美豬等食安議題，她說，未來仍會以安全為首要考量，傾聽民眾聲音，進口與否還沒有定論，有待風險評估、邊境等相關查驗，以實證科學做考量。1060210
(中央社)
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