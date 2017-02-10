川習熱線 陸學者：兩岸回到九二共識

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平通話，雙方確認一中。大陸學者分析，美中台關係恢復「常態」，台灣在兩岸議題上得直面九二共識，但北京還是要提防川普再打「台灣牌」。

這是川普上任後首次與習近平通電話。

白宮美東時間9日深夜發布新聞稿說，與習近平通電話時，川普「應習近平要求」同意遵循美國的「一個中國」政策，但新聞稿未提台灣及兩岸關係。

大陸官方媒體新華社及中央電視台在北京時間10日中午的報導中只說，川普表示，「我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策」。報導未提及川習談「一中」是誰主動。

南京大學台灣研究所副所長劉相平向中央社表示，從大陸電商巨擘馬雲與川普的接觸，到川普的外孫女到中國大陸駐美使館拜年，現在中美領導人又寫信、通話，顯示雙方聯繫走向正常，訊息都能準確傳遞，美國的問題是經濟，就用經濟手段解決。

上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元說，川普先前對一中沒有很深的了解，這次川普與習近平的通話，就是回歸到中美長期的一貫立場，美中台三角關係恢復「常態化」，兩岸關係就回到九二共識原點。

盛九元表示，對台灣來說，未來要用更好的方式來回應九二共識，對台灣內部政局的穩定、國際空間都會有幫助。大陸將觀察，台灣在九二共識或是一中問題上能否有正面的回應，「必須直面了，完成未完成的『答卷』」。

他指出，這份答卷不能無限期拖延，如果台灣方面始終沒有「積極進取」與回答意願，時間就會越來越緊迫，答卷就收回。

劉相平表示，川普先前說過一中政策是可以談判的，川習熱線後並不代表川普不會把台灣當牌打。中美雖然還是往正常方向發展，但雙方關係很複雜，有共同利益也有分歧，「說不定川普哪一天又想打這個牌」。

他說，川普未來假使打這張牌，台灣方面不要隨便跟進，因為變數實在太大。「不要想利用美國達成台獨路線」，對大陸來說，主權是不可以談判的，大陸立場相當堅定。1060210

(中央社)