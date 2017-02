川習熱線 美媒：華府讓步終止美中緊張

日本首相安倍晉三訪美前,美國總統川普與中國國家主席習近平美東時間9日熱線通話,同意遵循「一中政策」,美媒分析,這項宣告意在結束華府最近亞洲政策的不確定性。

「紐約時報」指出,川普同意遵循美國的「一中」政策(to honor our "one China" policy),扭轉他早先懷疑美長期以來的外交理解,也消除川普當選迄今美中緊張關係的主要來源。

報導說,很顯然地,這項讓步(concession)被視為美中關係進一步趨寒的結束。官員認為,習近平只有在川普公開承諾繼續遵循已有44年之久的一中政策,才會接這通電話。

此外,「華爾街日報」認為,川普當選後,挑起美國是否有必要遵循「一中政策」震撼後,「川習」通話可能有助兩國關係平順發展。

不過,白宮並未多加闡釋川普在電話中如何說明或描述一中政策,或者是否說明今後白宮將不再公開討論這項議題。

美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)最近回應聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員卡定(Ben Cardin)書面提問時曾指出,「美應繼續奉行一中政策,支持和平與雙方同意的兩岸結果」(“The United States should continue to uphold the One China policy and support a peaceful and mutually agreeable cross-Strait outcome ,”)。

美媒也提及,在川普稍早致函習近平後,兩人如今又通了電話。川普曾在2個月前打破外交慣例與台灣的總統通了電話。紐約時報認為,兩人選擇在安倍訪問前通話,時間點絕非偶然。1060210

(中央社)