川習熱線 美媒：華府讓步終止美中緊張
日本首相安倍晉三訪美前，美國總統川普與中國國家主席習近平美東時間9日熱線通話，同意遵循「一中政策」，美媒分析，這項宣告意在結束華府最近亞洲政策的不確定性。
「紐約時報」指出，川普同意遵循美國的「一中」政策（to honor our "one China" policy），扭轉他早先懷疑美長期以來的外交理解，也消除川普當選迄今美中緊張關係的主要來源。
報導說，很顯然地，這項讓步（concession）被視為美中關係進一步趨寒的結束。官員認為，習近平只有在川普公開承諾繼續遵循已有44年之久的一中政策，才會接這通電話。
此外，「華爾街日報」認為，川普當選後，挑起美國是否有必要遵循「一中政策」震撼後，「川習」通話可能有助兩國關係平順發展。
不過，白宮並未多加闡釋川普在電話中如何說明或描述一中政策，或者是否說明今後白宮將不再公開討論這項議題。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）最近回應聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員卡定（Ben Cardin）書面提問時曾指出，「美應繼續奉行一中政策，支持和平與雙方同意的兩岸結果」（“The United States should continue to uphold the One China policy and support a peaceful and mutually agreeable cross-Strait outcome ,”）。
美媒也提及，在川普稍早致函習近平後，兩人如今又通了電話。川普曾在2個月前打破外交慣例與台灣的總統通了電話。紐約時報認為，兩人選擇在安倍訪問前通話，時間點絕非偶然。1060210
(中央社)
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