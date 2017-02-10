詹皇累了嗎 單場兩次扣籃砸籃框

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊明星球員詹姆斯，今天客場戰奧克拉荷馬雷霆，兩次十拿九穩的扣籃都砸到籃框，不知是歲月不饒人不復當年勇，還是最近頻繁出賽被操壞了。

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）自2003年展開NBA職籃生涯，至今已出賽1036場，根據ESPN報導，今晚的扣籃失手，是他生涯第3次在同場比賽中，兩次扣籃砸籃框。

根據NBA官網掛載的影音，晚間騎士戰雷霆的比賽，詹姆斯首次扣籃失手是在第2節比賽進行至6分51秒時，詹姆斯漂亮抄截，正準備施展一條龍的灌籃，縱身躍起，球卻砸到籃框，之後又重心不穩撲倒在地。

球賽主播說，防守球員與詹姆斯沒有肢體接觸，這是一記灌籃失手。

接下來是第3節，詹姆斯在8分17秒由底線竄出，晃過防守球員準備來個驚天一扣，沒想到又砸籃框，詹皇面露無奈。

今年32歲的詹姆斯，過去兩周的賽事裡，平均在場上的時間約39分鐘，而時序進入2017年後，他平均在場上的時間約38.4分鐘，堪稱是全聯盟最操勞的球員。1060210

(中央社)