女性急性下腹痛 可能是巧克力囊腫

女性如果經常經痛或下腹痛疼痛，有可能是巧克力囊腫引起，台中醫院婦產科醫師黃一文（圖）10日說，最近就有兩名女性因巧克力囊腫引起下腹痛前來就診。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年2月10日

女性如果經常經痛或下腹痛疼痛，有可能是巧克力囊腫引起，衛生福利部台中醫院婦產科醫師黃一文今天說，最近就有兩名女性都因下腹痛前來就診，檢查都是巧克力囊腫引起。

黃一文表示，近1個月內陸續有兩名同為31歲的女子因為下腹痛前來就診，而且診斷結果都是右側卵巢巧克力囊腫，大小同樣是6公分，症狀也大同小異，都是急性下腹痛，最後都進行相同的腹腔鏡手術。

黃一文指出，其中一人是台中市的國中教師，因為上課中間突然感覺下腹劇痛，被緊急送至台中醫院急診室，經急診室內科醫師初診後，確定有極明顯的腹膜炎症狀。

黃一文說，因為年輕的女教師無性經驗，不適合內診或陰道超音波檢查，因此直接安排電腦斷層掃描，初步診斷為：疑似右側卵巢囊腫破裂，合併腹內出血。經緊急會診婦產科進行腹腔鏡手術探查，手術發現右側有一顆巨大的巧克力囊腫破裂，造成黏稠的分泌物瀰漫全腹部，導致急性的腹膜炎。

至於另一名則是從大陸廣東省來台灣旅遊兼治病開刀的女子，黃一文表示，這名大陸女子因為數個月來性交疼痛並且有愈來愈嚴重的月經疼痛，經過廣東省廣州醫院的診斷為：右側卵巢巧克力囊腫。因此病患選擇至台灣旅遊兼治療疾病，經人介紹至台中醫院接受腹腔鏡手術。

黃一文指出，這兩名患者接受腹腔鏡手術，摘除巧克力囊腫，並保留原來的卵巢，手術後恢復良好，腹部劇烈的疼痛不再，心情愉快，3、4天後就輕輕鬆鬆出院了。1060210

(中央社)