女性急性下腹痛 可能是巧克力囊腫
女性如果經常經痛或下腹痛疼痛，有可能是巧克力囊腫引起，衛生福利部台中醫院婦產科醫師黃一文今天說，最近就有兩名女性都因下腹痛前來就診，檢查都是巧克力囊腫引起。
黃一文表示，近1個月內陸續有兩名同為31歲的女子因為下腹痛前來就診，而且診斷結果都是右側卵巢巧克力囊腫，大小同樣是6公分，症狀也大同小異，都是急性下腹痛，最後都進行相同的腹腔鏡手術。
黃一文指出，其中一人是台中市的國中教師，因為上課中間突然感覺下腹劇痛，被緊急送至台中醫院急診室，經急診室內科醫師初診後，確定有極明顯的腹膜炎症狀。
黃一文說，因為年輕的女教師無性經驗，不適合內診或陰道超音波檢查，因此直接安排電腦斷層掃描，初步診斷為：疑似右側卵巢囊腫破裂，合併腹內出血。經緊急會診婦產科進行腹腔鏡手術探查，手術發現右側有一顆巨大的巧克力囊腫破裂，造成黏稠的分泌物瀰漫全腹部，導致急性的腹膜炎。
至於另一名則是從大陸廣東省來台灣旅遊兼治病開刀的女子，黃一文表示，這名大陸女子因為數個月來性交疼痛並且有愈來愈嚴重的月經疼痛，經過廣東省廣州醫院的診斷為：右側卵巢巧克力囊腫。因此病患選擇至台灣旅遊兼治療疾病，經人介紹至台中醫院接受腹腔鏡手術。
黃一文指出，這兩名患者接受腹腔鏡手術，摘除巧克力囊腫，並保留原來的卵巢，手術後恢復良好，腹部劇烈的疼痛不再，心情愉快，3、4天後就輕輕鬆鬆出院了。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。