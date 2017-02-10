不滿黑名單大反撲 藝文界461人告朴槿惠迫害

宋康昊、金惠秀、河智苑都被傳列入政府黑名單。（圖／達志影像）

朴槿惠近來因閨密干政案惹眾怒。（圖／達志影像）

韓國總統朴槿惠去年10月被爆封殺立場不同的藝文界人士，對「文化體育觀光部」發出多達9473名的黑名單，要求不得通過被封殺人士提出的資金或拍攝申請，引發熱議，昨(9日)韓媒報導，461名藝文界人士正式對朴槿惠與兩名官員提告，主因是隱私、言論自由和信念等基本權利遭侵害。

《韓國日報》去年10月報導，韓國政府2015年曾向文化體育觀光部發出一份演藝圈黑名單，名單上的人物多半因政治立場不同、或曾公開批評世越號事件處理不當，而遭清算，包括影帝宋康昊、《信號》金惠秀、《下女的誘惑》名導朴贊郁、河智苑都在其中，估計共有9473名演藝人士遭封殺。

對此，韓國461名藝文界人士昨以基本權利受侵害，向朴槿惠方面正式提告，並要求每人872元美元（約2.7萬台幣）的賠償金，報導指出這461人提告主因是為了抵制政府打壓藝文界的企圖，並要求知道黑名單存在的公務員也該接受質詢，澄清針對他們對黑名單上的人做了什麼，以釐清法律相關責任。

(中時電子報)