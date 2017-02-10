天外飛狗！米克斯犬疑遭虐丟下樓
天外飛來一隻狗！基隆市中和路社區昨天疑似發生虐狗情事，家住社區8樓的民眾，昨天上午突然聽到碰聲巨響，探頭一看才發現遮雨棚破了一個大洞，原本以為是鄰居的花盆掉落，後來才發現有隻狗掛在遮雨棚上，趕緊將牠送醫，基隆市動保所表示，這起案件人為虐狗的成分的居多。
住戶表示，當時他人在家中，突然聽見「轟隆」一聲，他隨即打開門窗，並發現遮雨棚破了大洞，不過定睛一看，突然看到一隻狗就掛在洞中，還伴隨淒厲哀號聲，因為怕自己動手會二度傷害小狗，所以通報動保所來處理。
「還好他命大，有遮雨棚緩衝，不然可能丟了狗命！」基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱說，該隻受傷的犬隻為5歲的米克斯，疑似是從12樓樓頂摔下8樓遮雨棚，因為頭著地，導致下顎骨折，右前肢也受傷，前身有多處擦傷。
據了解，犬隻並未植入晶片，所以目前無法分辨牠是家犬還是流浪犬，但無論如何，將犬隻從12樓高處丟下，很可能會造成犬隻死亡，是很嚴重的虐狗行為，動保所目前已經介入調查，將逐層詢問住戶，希望找出虐狗的真兇，同時釐清犬隻墜樓的原因。
(中時)
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