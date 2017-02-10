台灣國際科展最大獎 罕見全被女學生拿下

2017年台灣國際科展今天頒獎，國內組最大獎「青少年科學獎」全由北一女數理資優班學生奪得，分別是化學科陳怡臻、吳允晴和數學科林芮吟，國外組是由來自新加坡華文中學的方雯欣拿下，是16年來罕見大獎全被女性拿下，可見女性科學實力漸增。

北一女學生陳怡臻、吳允晴得知獲獎時給了對方一個大大的擁抱，陳怡蓁說，做實驗的過程中遇到很多的挫折，還一度擔心自己的研究做不出成果，但還好有夥伴的一路相伴，才可以得到這麼高的榮耀。

陳怡臻、吳允晴以DMAC-BTCN等化合物成功合成出「透明有機發光元件」，成品透明且發光效率高，可省電兼具環保優勢，且未來的應用範圍很廣，可以將有機發光元件鍍安全帽的面罩或是汽車擋風玻璃表面，或是博物館的展示玻璃上，就可顯示出衛星導航或其他相關文字資訊。

另一位得主是北一女中學生林芮吟，她的研究提出「可四元列表著色（4-choosable）」的條件，為數學圖論應用提供的創新的思維，過去僅證明所有的平面圖皆是可五元列表著色，她的發現可應用在工廠的生產線上，有效的找出不同機器可以同時運轉的時間，又可避免全部同時運轉造成跳電的現象。

特別的是，今年國內組青少年科學獎首次全由北一女學生拿下，且3位剛好都是數理資優班的同班同學，她們的父母都不具有研究或是理工相關背景，靠著自己對科學的熱情，大量閱讀科普讀物和新知，培養科學實力。

至於國外組「青少年科學獎」則是頒給來自新加坡的方雯欣，她說聽到自己獲獎時「非常驚喜、不可置信」，她的實驗證實哺乳動物體內鐵離子多寡與帕金森氏症和阿茲海默症有關，若能有效抑制2,5-DHBA敖鐵蛋白，將對治療神經性疾病有顯著的幫助。

今年的台灣國際科展共有260件國內作品報名，僅118件進入複審，最後共55件作品獲獎，並選出多名同學代表前往美國參加國際科技展覽會、 國際永續發展3E科技競賽等賽事，為國爭光。

(中時)