潛入交大偷機車 2賊抬車突破柵門

我要評比

竊賊直接將車抬過中央分隔島。（徐養齡翻攝）

國立交通大學傳出2名狡猾偷車賊，趁入夜潛進停車場，火速將車騎走後遇到停車場出口柵門，竟硬生生將車「抬」起來跨越中線分隔島，順利將車偷渡過關，學生上網痛批離譜，PO出監視器畫面請網友肉搜竊賊。

警方調查，上月25日凌晨3時許，2名男子摸進交大機車停車場，看上1部機車後在3分鐘內解鎖發動，一路將車騎到出口柵門，但因竊賊沒有感應晶片，被擋在柵門前無法出去。

兩嫌先是試圖搬開柵門，發現行不通，索性將整部車抬起來，跨越中央分隔島，最後從入口處縫隙騎出校園。

被害學生發現機車在校園遭竊，難過又氣憤，日前將監視器畫面PO網，請網友幫忙提供線索，轄區警方指已積極調查中。

(中時)