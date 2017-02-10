清大師線上解題 高三學習不打烊
國立清華大學3年前起為高三生開設「放心學雲端教室」，課程不僅愈開愈豐富，修習人數直逼3000人，數學系特聘教授顏東勇今年更首創YouTube直播為學生解題，讓廣大學子求學零時差。
身為最早在放心學雲端開課的清大教師，顏東勇回顧無數教授過的學生，儘管無緣蒙面，仍請助教在台北、新竹、台中、高雄加開面對面輔導，讓學生自由提問，但因時間有限，他決定在今年5月將微積分雲端課程加開線上直播解題，讓學生一次問到夠。
顏東勇說，學生提問規劃每3、4周彙整1次，若聽不懂可以現場以YouTube聊天視窗詢問，盼能找出最有利於學生學習的線上模式，過去2年都有高中生修過1門以上課程，並通過考試取得學分。
教務長戴念華指出，清大自2014年開設大學先修班，取名「放心學（Fun Learning）雲端教室」，提供微積分、普通物理、普通化學等基礎課程，讓透過繁星推薦、個人申請等管道於3、4月就獲大學錄取的高三生，能在5到8月間無縫接軌學習，每年都有千餘人報名。
清大材料系一年級學生王政傑畢業於新竹中學，去年就透過「放心學」取得普通物理及普通化學大學學分，他說，因為及早修課，上大學後多了些時間能修其他有興趣的課程，對新鮮人而言助益良多。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。