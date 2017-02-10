清大師線上解題 高三學習不打烊

清大放心學教室讓學生提前修業，清華學生王政傑（左）在開學前就修過2門學分，特別感謝授課老師顏東勇（中）及教發中心主任焦傳金（右）。（清大提供）

清大教授顏東勇開設「高三放心學雲端教室」微積分課程，今年將首創YouTube直播解題。（清大提供）

國立清華大學3年前起為高三生開設「放心學雲端教室」，課程不僅愈開愈豐富，修習人數直逼3000人，數學系特聘教授顏東勇今年更首創YouTube直播為學生解題，讓廣大學子求學零時差。

身為最早在放心學雲端開課的清大教師，顏東勇回顧無數教授過的學生，儘管無緣蒙面，仍請助教在台北、新竹、台中、高雄加開面對面輔導，讓學生自由提問，但因時間有限，他決定在今年5月將微積分雲端課程加開線上直播解題，讓學生一次問到夠。

顏東勇說，學生提問規劃每3、4周彙整1次，若聽不懂可以現場以YouTube聊天視窗詢問，盼能找出最有利於學生學習的線上模式，過去2年都有高中生修過1門以上課程，並通過考試取得學分。

教務長戴念華指出，清大自2014年開設大學先修班，取名「放心學（Fun Learning）雲端教室」，提供微積分、普通物理、普通化學等基礎課程，讓透過繁星推薦、個人申請等管道於3、4月就獲大學錄取的高三生，能在5到8月間無縫接軌學習，每年都有千餘人報名。

清大材料系一年級學生王政傑畢業於新竹中學，去年就透過「放心學」取得普通物理及普通化學大學學分，他說，因為及早修課，上大學後多了些時間能修其他有興趣的課程，對新鮮人而言助益良多。

(中時)