寒流冷颼颼 竹市動物園啟動防寒大作戰
面對歷年來最遲寒流，新竹市立動物園嚴陣以待，為園內動物準備保溫燈、防寒麻布袋、熱炕床等道具，替園區動物們禦寒，小兔子、天竺鼠在暖暖燈光下食慾大開，活潑的猴子也依偎在一起理毛，模樣可愛逗趣。
動物園主任楊家民表示，保育員們在寒流期間不敢掉以輕心，把動物們當成自己孩子們照顧，獸醫師貼心在食物中添加綜合維他命，讓動物們吃好住好。
針對隨環境溫度變換體溫的冷血爬蟲類動物，保育員全天候開啟保溫燈，讓蘇卡達象龜、綠蜥蜴等能懶洋洋躺在玻璃溫室，而平凡的麻布袋則成為緬甸蟒、紅毛猩猩的溫暖棉被。
園區明星動物河馬雖有厚厚脂肪抗寒，園方仍不敢大意，隨時對池水補充地下水，維持水溫，保育員指出，河馬通常上午9點離開水池吃飯，近日天冷會「賴床」，到近中午才來享用「早午餐」。
可愛活潑的猴子們，冬天則習慣趁著太陽露臉的時段，群聚依偎在一起，互相理毛、互動，感情好得不得了，小兔子、天竺鼠等可愛動物在包暖燈下食慾更好，大啖胡蘿蔔及穀物。
(中時)
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