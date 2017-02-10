疊杯4人師生檔 全數破世界紀錄
新竹地區3名小學生陳禹儒、郭思涵、吳其祐及教練韓宛蓁，去年底參加市長盃競技疊杯錦標賽，分別刷新7、8、9、40到49歲組最快世界紀錄，師生檔同登頒獎台，家長滿意地說，孩子創紀錄於有榮焉，專心一致的做事態度才是無價的收穫。
竹市舊社國小2年級學生陳禹儒，在該項競賽中於3-3-3項目以2.139秒拿下7歲組冠軍，竹縣竹中國小郭思涵在Cycle項目以7.695秒稱霸，同校吳其祐則在9歲組3-3-3項目以1.875秒奪冠，3人皆創下該年齡組世界新紀錄。
教練韓宛蓁也不遑多讓，在40-49歲社會組同時打破3-3-3及3-6-3項目世界紀錄，師生分頭參賽，一口氣囊括4項世界紀錄，10日由市府教育處長謝傳崇頒發德國ISSF世界疊杯運動聯盟核發世界紀錄證書。
年僅7歲的陳禹儒一夕之間成了世界紀錄保持人，靦腆表示「得獎很開心！」陳媽媽說，兒子是家中老么，從小好動、精力旺盛，讀幼稚園中班時接觸到疊杯運動，一練就是4年，如今不僅做事專注力提升，性格也變得沉穩不少。
8歲郭思涵原本是陪著哥哥一起踏入疊杯世界，爸爸看兒女玩得有模有樣，自己也跟著玩，沒想到女兒人小志氣高，為參賽常一練1、2小時，還刷新世界紀錄，家人於有榮焉，更多了家庭生活的共同話題及嗜好。
(中時)
關鍵字：疊杯、市長盃競技疊杯錦標賽、世界紀錄
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。