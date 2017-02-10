疊杯4人師生檔 全數破世界紀錄

疊杯教練韓宛蓁（後排）帶領學生吳其祐（左）、郭思涵（前中）、陳禹儒（右）打破5項世界紀錄。（徐養齡攝）

8歲郭思涵（左）與7歲陳禹儒（右）雙雙打破疊杯世界紀錄。（徐養齡攝）

年僅7歲的陳禹儒成為疊杯世界紀錄保持人，訓練時神情相當專注。（徐養齡攝）

新竹地區3名小學生陳禹儒、郭思涵、吳其祐及教練韓宛蓁，去年底參加市長盃競技疊杯錦標賽，分別刷新7、8、9、40到49歲組最快世界紀錄，師生檔同登頒獎台，家長滿意地說，孩子創紀錄於有榮焉，專心一致的做事態度才是無價的收穫。

竹市舊社國小2年級學生陳禹儒，在該項競賽中於3-3-3項目以2.139秒拿下7歲組冠軍，竹縣竹中國小郭思涵在Cycle項目以7.695秒稱霸，同校吳其祐則在9歲組3-3-3項目以1.875秒奪冠，3人皆創下該年齡組世界新紀錄。

教練韓宛蓁也不遑多讓，在40-49歲社會組同時打破3-3-3及3-6-3項目世界紀錄，師生分頭參賽，一口氣囊括4項世界紀錄，10日由市府教育處長謝傳崇頒發德國ISSF世界疊杯運動聯盟核發世界紀錄證書。

年僅7歲的陳禹儒一夕之間成了世界紀錄保持人，靦腆表示「得獎很開心！」陳媽媽說，兒子是家中老么，從小好動、精力旺盛，讀幼稚園中班時接觸到疊杯運動，一練就是4年，如今不僅做事專注力提升，性格也變得沉穩不少。

8歲郭思涵原本是陪著哥哥一起踏入疊杯世界，爸爸看兒女玩得有模有樣，自己也跟著玩，沒想到女兒人小志氣高，為參賽常一練1、2小時，還刷新世界紀錄，家人於有榮焉，更多了家庭生活的共同話題及嗜好。

(中時)