未曾與日本大學隊交手 賴智垣相當期待
今早稻田訪台百周年交流賽賽前記者會，也邀請4支台灣當地大學球員與教練代表出席，台體大投手賴智垣為台體大球員代表，他指出，打球以來還未曾日本大學隊交過手很期待。
賴智垣說，平時比較常關注日本的甲子園，比較少接觸大學棒球，高中時期曾跟日本高中交手，去年則是與Ｕ２３移訓到巨人，與同年紀球員交手，但他們是職業隊，感覺技術心理層面都比自己強。
進到大學之後賴智垣球速進步非常多，去年冬盟還狂飆147公里，他表示，主要是重訓，加上教練提點一些細微動作，讓自己有所進步。
對於加入中職戰場，賴智垣回應，中職目前競爭很強，自己想先讀完大學，繼續累積實力，再去想是否挑戰中職。
(中時電子報)
關鍵字：賴智垣、
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